Como Angola montou uma máquina eleitoral (aparentemente) à prova de fraude

Às seis e meia da manhã já uma delegação composta por António Rodrigues do PSD, Sandra Pereira do PCP e uma militante do PSOE chegava a uma assembleia de voto para assistir ao processo de abertura. A equipa de observadores escolheu o local sem restrições. "Deixaram-nos ver tudo", garante à SÁBADO o ex-deputado social-democrata António Rodrigues, que se mostra impressionado com a forma como foi montado o ato eleitoral em Angola.