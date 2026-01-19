ONG contabiliza quase 4 mil mortos e 9 mil feridos em protestos no Irão

Pelo menos 3.919 pessoas morreram no Irão durante os protestos antigovernamentais que começaram no final de dezembro nas principais cidades iranianas, de acordo com a última contagem divulgada esta segunda-feira pela organização não-governamental Human Rights Activists News Agency (HRANA).



Protestos no Irão UGC via AP, file

A organização não-governamental (ONG), sediada nos Estados Unidos da América, salientou que os 3.919 mortos são "casos confirmados", e que está a investigar outras 8.949 mortes que ainda não foram confirmadas como relacionadas com os protestos, pelo que o número final de mortos poderá triplicar.

O número de mortos não foi corroborado pelas autoridades, e outras organizações apontam para um número de vítimas mortais muito mais reduzido.

O Centro para os Direitos Humanos no Irão (IHRNGO, na sigla em inglês), com sede na Noruega, reporta 3.428 mortes, de acordo com a sua contagem publicada em 15 de janeiro.

Em relação aos feridos, dos 8.949 casos registados pela HRANA, 2.109 correspondem a pessoas com ferimentos graves e, além disso, há 24.669 detenções confirmadas.

A HRANA alertou ainda para uma nova vaga de detenções em várias cidades e denunciou a "retórica ameaçadora" de altos funcionários "em resposta à pressão estrangeira".

A ONG destacou ainda a contínua "suspensão generalizada" do serviço de Internet, o que dificulta a recolha de informação.

Os protestos começaram em 27 de dezembro no Grande Bazar de Teerão, em resposta ao colapso da moeda nacional, o rial, mas desde então têm-se intensificado, transformando-se em manifestações generalizadas contra a classe política nas principais cidades do país.