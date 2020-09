O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido com apupos e vaias na visita desta quinta-feira ao caixão onde está a juíza do Supremo Tribunal norte-americano, Ruth Bader Ginsburg, que faleceu na passada sexta-feira.



Relacionado Donald Trump sobre Ruth Bader Ginsburg: "Morreu? Não sabia. Era uma mulher incrível" Começou a batalha política nos EUA pela vaga no Supremo Tribunal



O presidente republicano, que já nomeou dois representantes mais conservadores para o órgão máximo da justiça dos EUA desde que assumiu o cargo em 2017, afirmou esta quarta-feira que irá nomear a sua escolha para substituir Ginsburg no próximo sábado, apenas uma semana após a morte da ícone feminista a 18 de setembro.



A sua decisão rápida de substituição de um juiz no Supremo Tribunal tem sido criticada por democratas, devido a uma situação semelhante que conheceu contornos diferentes.



Em 2016, na sequência da morte do juiz conservador do Supremo Tribunal Antonin Scalia, o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, ignorou o substituto escolhido pelo então Presidente Barack Obama (2009-2017) e não submeteu a sua nomeação a voto, com o argumento que não fazia sentido uma aprovação em ano eleitoral.

Trump viria a escolher o juiz Brett Kavanaugh, apenas em julho de 2018, que viria a iniciar funções no Supremo em outubro do mesmo ano. Na altura do substituto escolhido por Obama faltavam quase nove meses para as presidenciais, enquanto falta apenas um mês e meio para as eleições de 2020.



O mais alto órgão judicial dos EUA, responsável pela Constituição norte-americana, é composto por nove juízes, com cargos vitalícios e que têm o poder de mudar as leis do país. Na prática, desempenham um papel crucial em temas como o aborto, os direitos dos imigrantes, a privacidade, a pena de morte e a posse de armas.

Os magistrados são nomeados pelo Presidente norte-americano e devem ser confirmados pelo Senado. Neste momento, o Partido Republicano detém a maioria no Supremo: três progressistas e cinco conservadores. Com um candidato escolhido por Trump, passaria a integrar seis conservadores e o Supremo mover-se-ia ainda mais para a direita.







The Republican president, who has already installed two top court picks since taking office in 2017, said earlier he would unveil his latest choice on Saturday, a week after the 87-year-old justice died on Sept. 18.

His decision to move quickly on a replacement less than two months before the election has drawn sharp battle lines between Republicans and Democrats, and reshaped the race as Trump seeks re-election during a coronavirus pandemic that has killed over 200,000 people in the United States and devastated the economy.

Ginsburg, appointed by Democratic President Bill Clinton in 1993, was an icon for liberals, especially as the court grew increasingly conservative. Her death has sparked a renewed push by Democrats to get people to the polls in November and an outpouring of campaign donations.

Before the 2016 election that made Trump president, Ginsburg criticized him publicly, calling him "a faker" in one interview. Trump responded by writing Ginsburg's "mind is shot" on Twitter. She later apologized https://de.reuters.com/article/us-usa-election-ginsburg-idUSKCN0ZU1PE, saying she regretted the "ill-advised" comments.

Trump drew criticism in recent days for not honoring Ginsburg's wish at the end of her life, reportedly dictated in a statement to her granddaughter, that she be replaced by the next president.