Colisão em série mata três pessoas no centro de Moçambique

Um choque em cadeia com seis viaturas, incluindo de transportes coletivos, provocou esta segunda-feira a morte de três pessoas e ferimentos a outras 22 em Chimoio, Manica, centro de Moçambique, disseram à Lusa várias fontes.



Duas pessoas morreram no local e uma terceira a caminho de um hospital.



Um camião de carga descontrolado embateu na traseira de um ligeiro, que estava numa fila de viaturas na travessia do rio Tembwe, nos arredores de Chimoio, provocando o choque em cadeia.



"Um camião trazendo madeira fazia a descida em aproximação ao rio [onde se circulava numa única faixa], não conseguiu travar e foi chocar com viaturas paradas. Duas pessoas morreram no local", disse à Lusa Irene João, testemunha do acidente, descrevendo momentos de pânico provocado pelo sinistro.



Uma outra testemunha, Eulália Xadreque, contou que várias pessoas ficaram encarceradas nos veículos, pedindo por socorro, enquanto outras foram projetadas para o asfalto.



"Os bombeiros chegaram e começaram a tirar as pessoas presas nos carros e havia muitos feridos, sobretudo estudantes que regressavam das faculdades", disse à Lusa Victor Samuel, uma outra testemunha.



Uma fonte médica no hospital provincial de Chimoio confirmou a entrada de 22 feridos, com diferentes tipos de fraturas.



A Polícia está a investigar as causas do acidente, mas admite que o excesso de velocidade, por parte do camião de carga, como causa do acidente.