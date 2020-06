Cinco chechenos detidos por confrontos violentos em Dijon, França

A força de elite RAID deteve cinco chechenos após quatro noites de violência entre gangues na cidade de Dijon, França, informou o gabinete da procuradoria e uma fonte policial à Reuters.



A polícia avançou para restaurar a ordem enquanto a violência dividiu gangues rivais, indicaram as autoridades.



Em toda a França, deram-se conflitos ao longo dos últimos meses em várias propriedades de habitação destinada a pessoas com menos recursos económicos, onde as regras de confinamento ditadas para travar o novo coronavírus fizeram aumentar as tensões sociais.



Eric Mathias, o procurador de Dijon, citou alegações de que os chechenos enviaram uma chamada a nível nacional para retaliar contra a comunidade magrebina de Gresilles nas redes sociais, depois de a culpar pelo ataque ao jovem.