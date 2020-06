Eliah tem 10 anos e escondeu-se de um carro da polícia enquanto brincava

Connecticut, nos EUA

"Eles mataram George Floyd ". Foi esta a justificação que Eliah, de 10 anos, deu ao pai quando se escondeu de um carro da polícia enquanto jogava basquetebol na rua em. O pai de Eliah partilhou o vídeo do momento no Instagram."Debati-me durante uns dias antes de decidir publicar isto. Eu estava a trabalhar a ver o meu filho encestar na entrada de casa quando apanhei isto. Derrubou-me...", começou por escrever Stacey Pierre-Louis. "Vou poupar-vos ao drama, mas crescer preto ou castanho significa, na maioria das vezes, ter medo da polícia".Depois, Pierre-Louis explica que o filho vive num bairro com um bom sistema de educação, tendo todas as oportunidades para ser o que muitas crianças não podem. E questiona: "Porque é que ele sente que tem que se esconder quando não fez nada de mal?".Quando perguntou ao filho o porquê, o rapaz respondeu: "Porque eles mataram George Floyd". "Não sabia e ainda não sei o que dizer-lhe para ajudar. No meu trabalho disseram-me para lhe dizer que fazer aquilo era ridículo e que eu devia ensiná-lo a não ter medo da polícia. No fundo não sei se é verdade, talvez ficar longe do caminho seja melhor", escreveu.George Floyd, um cidadão afro-americano de 46 anos, morreu no dia 25 de maio, em Minneapolis, depois de um polícia lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos enquanto Floyd dizia que não conseguia respirar.