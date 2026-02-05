Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Chuvas fortes em Marrocos obrigam à retirada de mais de 140 mil pessoas

Lusa 17:41
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

O mau tempo provocou pelo menos quatro mortos, todos membros da mesma família que ficaram soterrados na sequência do desabamento da sua habitação.

O mau tempo que está a afetar o norte de Marrocos, bem como Portugal e Espanha, obrigou até ao momento à retirada de 143.164 pessoas de localidades em risco, segundo o mais recente relatório do Ministério do Interior marroquino.

Família evacua a sua casa em Marrocos
Família evacua a sua casa em Marrocos AP

Num comunicado, o ministério referiu que as operações de retirada de pessoas prosseguem e resultam de “intervenções preventivas que visam proteger a vida e garantir a segurança dos habitantes”.

A maioria das operações registou-se na província de Larache, no norte do país, com mais de 110 mil pessoas retiradas das respetivas casas, seguida de Kenitra, perto de Rabat, com cerca de 17 mil habitantes afetados.

O mau tempo provocou pelo menos quatro mortos, todos membros da mesma família que ficaram soterrados na sequência do desabamento da sua habitação. A intempérie causou danos significativos em infraestruturas e na agricultura.

Alcácer Quibir, uma localidade com cerca de 120 mil habitantes na planície atlântica, é a mais afetada pelas inundações, mantendo-se o Exército no terreno desde a passada quinta-feira para apoiar os sinistrados.

“Alcácer Quibir apresenta atualmente um aspeto deserto. Transformou-se numa cidade fantasma, com água ainda acumulada em ruas e praças”, disse um residente da zona à agência noticiosa espanhola EFE.

As autoridades marroquinas mantêm o alerta devido ao mau tempo no norte do país.

O mau tempo deve-se à depressão Leonardo, que se seguiu à Kristin, que está a provocar inundações e mortes em Portugal e em Espanha.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Artigos Relacionados
Tópicos Leonardo Depressão Leonardo Morta Causas da morte Marrocos Portugal Espanha
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Chuvas fortes em Marrocos obrigam à retirada de mais de 140 mil pessoas