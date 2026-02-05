Chuvas fortes em Marrocos obrigam à retirada de mais de 140 mil pessoas

O mau tempo provocou pelo menos quatro mortos, todos membros da mesma família que ficaram soterrados na sequência do desabamento da sua habitação.

O mau tempo que está a afetar o norte de Marrocos, bem como Portugal e Espanha, obrigou até ao momento à retirada de 143.164 pessoas de localidades em risco, segundo o mais recente relatório do Ministério do Interior marroquino.



Família evacua a sua casa em Marrocos AP

Num comunicado, o ministério referiu que as operações de retirada de pessoas prosseguem e resultam de “intervenções preventivas que visam proteger a vida e garantir a segurança dos habitantes”.

A maioria das operações registou-se na província de Larache, no norte do país, com mais de 110 mil pessoas retiradas das respetivas casas, seguida de Kenitra, perto de Rabat, com cerca de 17 mil habitantes afetados.

O mau tempo provocou pelo menos quatro mortos, todos membros da mesma família que ficaram soterrados na sequência do desabamento da sua habitação. A intempérie causou danos significativos em infraestruturas e na agricultura.

Alcácer Quibir, uma localidade com cerca de 120 mil habitantes na planície atlântica, é a mais afetada pelas inundações, mantendo-se o Exército no terreno desde a passada quinta-feira para apoiar os sinistrados.

“Alcácer Quibir apresenta atualmente um aspeto deserto. Transformou-se numa cidade fantasma, com água ainda acumulada em ruas e praças”, disse um residente da zona à agência noticiosa espanhola EFE.

As autoridades marroquinas mantêm o alerta devido ao mau tempo no norte do país.

O mau tempo deve-se à depressão Leonardo, que se seguiu à Kristin, que está a provocar inundações e mortes em Portugal e em Espanha.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.