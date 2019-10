A greve geral do Chile segue esta quarta-feira para o sexto dia, com o número total de vítimas mortais a chegar aos 18. Só nas últimas 24 horas moreram três pessoas, uma delas um menino de quatro anos, que terá sido atropelado por um condutor embriagado na cidade de San Pedro de la Paz.Foi na sexta-feira passada que os chilenos saíram à rua para protestar o aumento do preço do bilhete do metro , uma despesa que para a classe média não é suportável. Desde aí que as ruas principais cidades do país estão cheias de pessoas, que protestam contra as condições sócio-económicas provocadas pelas políticas dos últimos governos. O Governo de Sebastián Piñera já decretou o estado de emergência no país.Veja acima as últimas fotografias dos protestos.