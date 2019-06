Chefe do Exército da Etiópia e presidente de Amhara mortos em tentativa de golpe militar

A tentativa de golpe militar na Etiópia, esta madrugada, provocou a morte do chefe do Estado-Maior do Exército etíope e do presidente da região Amhara, onde teve lugar o ataque, revelou fonte do governo do país.

O chefe do Estado-Maior do Exército foi abatido pelo seu guarda-costas, horas depois de uma tentativa de golpe em Amhara, estado regional cujo presidente também foi morto, seguindo o porta-voz do primeiro-ministro do país.