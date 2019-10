"Desconheço por completo quem está por detrás do movimento Tsunami Democràtic. Não os conheço, nem direta, nem indiretamente. Conheço a iniciativa porque eu próprio a apoiei com uma mensagem no Twitter, mas desconheço por completo quem a organiza". O antigo presidente do governo catalão Carles Puigdemont respondeu assim aos jornalistas, esta sexta-feira, quando confrontado sobre a identidade do grupo que tem organizado grande parte das manifestações realizadas na região da Catalunha desde que o Supremo Tribunal espanhol condenou os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da região a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão.

"Quem são" é a pergunta mais feita, nestes últimos dias, sobre os elementos do movimento, maioriatiamente composto por jovens, e o El País adianta que o Tsunami Democràtic se ativou a 2 de setembro passado com apoios de peso: o presidente da Generalitat, Quim Torra, o vice-presidente, Pere Aragonès, e o presidente do parlamento regional, Roger Torrent. Ainda assim, nada sobre identidades, apenas sobre os meios em que mais se movem: Instagram, Twitter, Telegram e uma aplicação para telemóveis (app), considerada um elemento-chave para coordenar as estratégias e movimentos do movimento separatista. Esta sexta-feira, o Tribunal Nacional espanhol ordenou o encerramento das paginas e perfis nas redes sociais do TS, que está a ser investigado por crimes de terrorismo.

Com o mesmo nome que o nome que o movimento, Tsunami Democrático (na tradução em português), a app não está disponível nas lojas de aplicações mais conhecidas, a Google Play (Android) e a App Store (Apple). Para conseguir instalar a plataforma que pretende coordenar "ações pacíficas de desobediência civil", é preciso receber um código QR fornecido por alguém que tenha acesso ao mesmo – e só são permitidas dez utilizações. Tal facto aumenta os níveis de segurança – ao não permitir infiltrados-, mas também evita que se espalhe rapidamente entre independentistas.

De acordo com o El Mundo, além de avisar sobre os locais dos protestos e sinalizar a presença de forças de segurança, a app permite preparar e coordenar todos os protestos e ações de "desobediência civil", com calendários com horas específicas e meios de transportes. Talvez pelo grau de precisão, a app coloque os elementos em patamares diferentes.

O grupo dirigente emite mensagens, decide ações e movimentos e gera os referidos códigos QR que permite a entrada de novos elementos. Os outros membros do grupo recebem e executam a informação, sendo apelidados pela própria app de "gotas". "Um espaço onde se pode partilhar o compromisso [com a luta pela independência] em forma de tempo e recursos", explica a aplicação, citada pelos jornais espanhóis.

O que também parece certo é que uma aplicação deste nível de complexidade requer "conhecimentos especiais", como explicaram especialistas ouvidos pelo El Mundo, para quem os elementos do grupo tiveram "muita assessoria" a criar este projeto.

A cidade de Barcelona tornou-se, desde a noite de segunda-feira, cenário de confrontos entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram mobiliário urbano e pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra as autoridades. Esta quinta-feira, a noite ficou marcada por confrontos entre os grupos separatistas, elementos de extrema-direita e as autoridades policiais locais, os Mossos d'Esquadra. Os protestos já fizeram mais de uma centena de detidos e cerca de 200 agentes da polícia ficaram feridos.