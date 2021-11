Larvas na História

A frase "Vivemos com muitas memórias assustadoras" vinda num email de um amigo grego, a viver na América, fez crescer palavras. O texto não detalhará a tragédia da noite, que durou duas noites, onde apenas as luzes da devastação nazi estiveram acesas para destruir sinagogas e partir os vidros das vitrinas de milhares de lojas de judeus. Os mortos, profanados, nos cemitérios judaicos, foram mortos de novo. Completam-se a 9 e 10 de novembro 83 anos da Kristallnacht. O tempo e as consequências da Noite de Cristal não têm sido professores para todos.



O texto procura o que, afinal, aprendemos com o prelúdio do Holocausto, que culminou na tentativa de extermínio do povo judeu, alvo principal de Adolfo, e de outras vítimas, barbaramente assassinadas. Encontra, o texto, associações, autores, comunidades activas, sociedades atentas, institutos, museus, e em Portugal, o Museu do Holocausto, no Porto, e a verdade vestida em sobreviventes de idade avançada.



Quando não restar gente para testemunhar a morte dos vivos, haverá a memória. E quando não houver nada, mais nada, o bosque de bétulas em Auschwitz não vai deixar que se esqueça.