Singapura. Não-vacinados vão ter de pagar por tratamento se forem infetados

A Singapura decidiu esta terça-feira que, a partir do próximo mês, deixará de cobrir os custos médicos de pacientes com covid-19 que estavam aptos para serem vacinados mas optaram por não o fazer. A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde do país asiático em comunicado.



"Vamos começar a cobrar a pacientes com Covid-19 que não estejam vacinados por escolha", refere o comunicado, indicando que a medida entra em vigor no próximo dia 8 de dezembro.



A lei será aplicada a todos os pacientes com covid-19 que deêm entrada em hospitais ou unidades de saúde a partir deste dia, com as contas médicas para aqueles que não podem tomar a vacina por outras razões a continuarem a ser pagos pelo Estado da Singapura, incluindo crianças com menos de 12 anos.