Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de novembro de 2025 às 12:38

Estátua de Trump e Epstein de mãos dadas reaparece após revelação de emails comprometedores

A estátua do presidente dos EUA, Donald Trump, e de Jeffrey Epstein de mãos dadas a pular alegremente voltou a ser colocada em Washington, após terem sido divulgados emails que sugerem que Trump saberia dos crimes sexuais de Epstein.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente