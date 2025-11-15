Sábado – Pense por si

Mundo

China desaconselha viagens para Japão

Lusa 09:27
A primeira-ministra japonesa deu a entender que um ataque a Taiwan poderia justificar o apoio militar de Tóquio à ilha.

A China está a desaconselhar os cidadãos do país a viajarem para o Japão, após declarações da primeira-ministra nipónica, Sanae Takaichi, sobre uma eventual intervenção de Tóquio num conflito no estreito de Taiwan.

Kyodo News via AP

"Recentemente, os líderes japoneses fizeram declarações abertamente provocadoras em relação a Taiwan, prejudicando gravemente o clima de intercâmbio entre os povos", declarou, na sexta-feira à noite, a embaixada da China em Tóquio nas redes sociais.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros e a embaixada e consulados da China no Japão lembram solenemente aos cidadãos chineses que evitem viajar para o Japão num futuro próximo", acrescenta-se na declaração.

Há uma semana, a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou no parlamento que, se uma situação de emergência em Taiwan implicasse "o envio de navios de guerra e o recurso à força, isso poderia constituir uma ameaça à sobrevivência do Japão".

"Temos de considerar o pior cenário", acrescentou.

As declarações foram amplamente interpretadas como uma indicação de que um ataque a Taiwan poderia justificar o apoio militar de Tóquio à ilha.

De acordo com a legislação japonesa, o país só pode intervir militarmente em determinadas condições, nomeadamente em caso de ameaça existencial - Taiwan fica apenas a 100 quilómetros da ilha japonesa mais próxima.

Na sexta-feira, Pequim anunciou ter convocado o embaixador do Japão, considerando "extremamente graves" as declarações de Sanae Takaichi.

Por seu lado, o Japão afirmou ter feito o mesmo com o embaixador da China, após uma ameaça considerada "extremamente inadequada" por parte do cônsul-geral da China em Osaca, Xue Jian.

Numa mensagem entretanto apagada da rede social X, Xue ameaçou "cortar a cabeça suja sem a menor hesitação", citando um artigo que relatava a intervenção de Takaichi.

Tóquio afirmou na sexta-feira que a posição sobre Taiwan permanecia inalterada e defendeu "a paz e a estabilidade".

Taiwan é uma ilha com Governo próprio desde 1949, que a China considera uma “província rebelde” e parte inalienável de território chinês, tendo ameaçado várias vezes recorrer à força para alcançar a reunificação.

Apesar de ter reconhecido a República Popular da China como o único Governo legítimo em 1972, o Japão mantém relações não oficiais com Taipé, e já o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe (1954-2022) defendeu publicamente que qualquer invasão da ilha justificaria uma resposta militar japonesa, no quadro do acordo de segurança com os Estados Unidos.

