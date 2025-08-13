Casa Branca quer agentes federais em Washington 24 horas por dia, sete dias por semana

Há dois dias que grupos de agentes federais têm sido identificados em diversas áreas da cidade mas a administração promete agora uma presença “significativamente maior”.

A Casa Branca prometeu o aumento de tropas da Guarda Nacional dos Estados Unidos e de agentes federais nas ruas da capital 24 horas por dia, a partir desta quarta-feira. Estas declarações surgem poucos dias depois de o Donald Trump ter afirmada que o seu governo ia assumir o departamento de polícia da cidade durante pelo menos um mês.



Agentes federais em Washington, D.C., após promessa de presença reforçada da administração Foto AP/Jacquelyn Martin

O presidente da câmara democrata e o chefe da polícia consideraram que o aumento de operacionais pode ser positivo para a segurança pública, apesar de admitirem que existem poucas medidas concretas para garantir um bom funcionamento das operações. Trump tem afirmado que a criminalidade na capital norte-americana atingiu níveis podem ser considerados como uma emergência e justificam uma intervenção federal, apesar de os líderes do distrito de Columbia apresentarem estatísticas de que os crimes violentos atingiram o valor menor em 30 anos.

Há dois dias que pequenos grupos de agentes federais têm sido identificados em diversas áreas da cidade mas a administração promete agora uma presença “significativamente maior” de agentes durante todo o dia, mas com maior incidência no período da noite. Na noite de terça-feira, ainda antes do grande aumento, foram efetuadas 43 detenções enquanto na segunda-feira tinham sido penas duas dúzias.

Entre os detidos encontram-se pessoas suspeitas de conduzirem sob efeito de álcool, entrada ilegal no país e a execução de um mandato de detenção por agressão com arma letal, afirmou a Casa Branca. Apenas na terça-feira sete amas de fogo ilegais foram apreendidas.

A iniciativa também inclui a remoção de acampamentos para pessoas em situação de sem abrigo. Desde março dezenas de tendas foram removidas da cidade e Trump pretende que mais sejam removidas esta semana, referiu a secretária de imprensa da casa Branca. Karonline Leavitt explicou ainda que estão disponíveis camas em abrigos onde as pessoas podem receber tratamento contra dependências químicas, mas caso o apoio seja negado as pessoas em situação de sem abrigo podem acabar multadas ou detidas.

A lei norte-americana possibilita o presidente de assumir o controlo da polícia de Washington num prazo máximo de trinta dias, ao contrário do que acontece com as outras cidades ou estados. É possível ainda estender o seu controlo sobre a cidade através de uma aprovação do Congresso, no entanto este recurso terá de lutar contra a resistência democrata.