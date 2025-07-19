Carro atropela multidão em Los Angeles. Pelo menos 20 feridos

O incidente ocorreu em West Santa Monica Boulevard, perto de um recinto de espetáculos musicais.

Mais de 20 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado crítico, depois de um carro investir contra uma multidão em Los Angeles, nos Estados Unidos, este sábado.

Entre os restantes feridos, oito a dez pessoas ficaram em estado grave e 10 a 15 vítimas sofreram ferimentos ligeiros, avança a agência AP, citando o departamento de bombeiros.

Os Bombeiros de Los Angeles disseram ainda que estavam várias pessoas no local, em Santa Monica Boulevard, que reportam o embate de um "veículo desconhecido" contra uma multidão.