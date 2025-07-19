Sábado – Pense por si

Mundo

Carro atropela multidão em Los Angeles. Pelo menos 20 feridos

Diogo Barreto
Diogo Barreto 19 de julho de 2025 às 12:37
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

O incidente ocorreu em West Santa Monica Boulevard, perto de um recinto de espetáculos musicais.

Mais de 20 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado crítico, depois de um carro investir contra uma multidão em Los Angeles, nos Estados Unidos, este sábado.

Entre os restantes feridos, oito a dez pessoas ficaram em estado grave e 10 a 15 vítimas sofreram ferimentos ligeiros, avança a agência AP, citando o departamento de bombeiros.

Os Bombeiros de Los Angeles disseram ainda que estavam várias pessoas no local, em Santa Monica Boulevard, que reportam o embate de um "veículo desconhecido" contra uma multidão.

Tópicos Los Angeles Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Carro atropela multidão em Los Angeles. Pelo menos 20 feridos