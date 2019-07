A capitã de 31 anos foi detida no sábado depois de ter desafiado a "política de portos fechados" imposta por Salvini e as autoridades portuárias italianas ao ter atracado, sem autorização, o navio Sea Watch 3 no porto de Lampedusa. Carola quis ajudar 40 migrantes resgatados ao largo da Líbia que estavam há mais de 15 dias a bordo do navio humanitário.

A alemã encontra-se em prisão domiciliária, tendo sido ouvida na segunda-feira em tribunal. Esta terça-feira deverá saber a decisão do juiz do tribunal em Agrigento, na Sicília.





Carola Rackete está acusada de resistência ou violência contra um navio de guerra estrangeiro, bem como da tentativa de abalroamento, por ter chocado com uma patrulha de uma unidade policial militarizada (Guardia di Finanza) durante as manobras no porto de Lampedusa. É também acusada de ter entrado em águas territoriais italianas sem autorização.



Estas acusações podem valer-lhe uma pena de prisão de dois a dez anos.

A acusação alega que a capitã atacou deliberadamente a embarcação da unidade policial que bloqueava o seu caminho, enquanto os advogados de Rackete dizem que ela não pretendia prejudicar ninguém.

Acusada de tentar uma manobra perigosa, Carola Rackete garante que nunca pensou na sua ação como "um ato de violência, mas apenas de desobediência".

A jovem capitã alemã arrisca igualmente enfrentar um processo judicial por suspeita de ajuda à imigração ilegal.

A política imposta por Salvini também prevê a apreensão do navio humanitário e uma coima de 50 mil euros.





