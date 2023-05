Veja aqui a coroação de Carlos III em direto

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A cerimónia da coroação é dividada em várias fases, que remontam às tradições anglo-saxónicas.





A carregar o vídeo ...

A primeira fase é o reconhecimento, na qual Carlos III é apresentado ao "povo". De seguida, o arcebispo de Cantuária reconhece as múltiplas fés existentes no Reino Unido, afirmando que a Igreja de Inglaterra "procurará promover um ambiente em que as pessoas de todas as fés possam viver livremente".O Juramento da Coroação, um requisito legal no qual é pedido ao rei Carlos que confirme que defenderá a lei e a igreja de Inglaterra durante o reinado.Carlos III presta ainda o Juramento de Declaração de Adesão, onde afirma que é um "fiel protestante".A cerimónia vai treminar pelas 13 horas e Carlos III, acompanhado por Camila, regressará ao Palácio de Buckingham, os reia de Inglaterra irão receber saudação militar nos jardins do Palácio.

Durante a tarde, Carlos III, Camila e outros membros da família real, que não foram confirmados, vão estar na varanda do Palácio de Buckingham para uma exibição militar aérea.