53,76% dos votos. Já Binali Yildirim, candidato do AKP, arrecadou 45,32%.

O presidente turco Tayyip Erdogan já deu os parabéns ao candidato da oposição Ekrem Imamoglu pela vitória nas eleições para a câmara de Istambul.De acordo com os resultados que ainda não são oficiais, Imamoglu conseguiuÉ um dos maiores golpes contra Erdogan, ao longo dos seus 16 anos no poder. Este resultado do AKP de Erdogan surge depois de o partido ter pedido a repetição das eleições, que tinham ocorrido pela primeira vez a 31 de março. Torna-se assim a segunda derrota em Istambul e, segundo a Reuters, pode enfraquecer a sua ligação ao poder. Alguns analistas consideram que pode levar a uma remodelação do governo e ajustes à política externa. A economia turca encontra-se em recessão.