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Canadá é o primeiro país não europeu a participar numa reunião da Comunidade Política Europeia

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 03 de maio de 2026 às 18:45
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A Arménia recebe a reunião num momento em que se tem esforçado para se distanciar da Rússia e aproximar-se dos países do Ocidente.

O Canadá vai ser o primeiro país não europeu a participar numa reunião da Comunidade Política Europeia (CPE), numa altura em que o recente eleito líder canadiano Mark Carney procura fortalecer as relações.  

Roberta Metsola com Mark Carney
Roberta Metsola com Mark Carney Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

O primeiro-ministro do Canadá vai juntar-se aos líderes de 48 países na segunda-feira em Yerevan, Arménia. Carney já afirmou estar determinado a construir uma nova rede de alianças comerciais e diplomáticas depois de ter perdido grande parte do mercado norte-americano com o regresso de Donald Trump à Casa Branca.  

Este domingo o líder canadiano reuniu-se, já em Yerevan, com a presidente do Parlamento Europeu. Carney e Roberta Metsola discutiram a relação sólida e crescente entre o Canadá e a UE, segundo o do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney “saudou o relatório adotado pelo Parlamento Europeu em março, que apela a uma cooperação mais profunda entre o Canadá e a UE para combater as ameaças à segurança e impulsionar o comércio”.  

A CPE foi criada em 2022 e reúne os membros da União Europeia com países fora do Bloco como o Reino Unido, Turquia, Noruega, Suíça, Islândia e a Sérvia. O grupo não possui um secretariado formal e focasse sobretudo em discussões bilaterais entre os líderes.  

O plano de Trump para retirar mais de cinco mil soldados da Alemanha ao longo do próximo ano e o impacto económico de um conflito prolongado no Irão vão estar entre os principais tópicos do encontro.  

Este é um momento importante também para o país que recebe a reunião uma vez que a Arménia se tem esforçado para se distanciar da Rússia e aproximar-se dos países do Ocidente. A Arménia faz fronteira com o Irão mas, pelo menos até ao momento, ainda não identificou mísseis iranianos no seu território desde o início da guerra, a 28 de fevereiro. 

Nikol Pashinyan, primeiro-ministro da Arménia, tem seguido uma política de diversificação que, na prática, está a aproximar o país do projeto europeu. Mas a Arménia vai este junho a eleições e o partido que Pashinyan lidera, Contrato Cívico, procura uma vitória expressiva para dar continuidade aos esforços para alcançar a paz com o Azerbaijão.  

Um dia depois da CPE, a cidade de Yerevan vai ser também a sede da primeira cúpula bilateral entre a Arménia e a União Europeia que pode resultar no aumento do financiamento por parte do bloco para promover a democracia e facilitar as regras para a emissão de vistos. Em março a comissária do Bloco para o alargamento, Marta Kos, visitou o país e garantiu que a “Arménia e a UE nunca estiveram tão próximas”.  

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