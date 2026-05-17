Insólito: campeão mundial de 'devoradores' de agrião conquista 18.º título

Todos os anos entre 25 a 30 pessoas participam na competição, em Inglaterra, com o objetivo de comer 80 gramas de agrião o mais rapidamente possível. Glenn Walsh voltou a não dar hipóteses...

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O campeão mundial do agrião conquistou este domingo o 18.º título, no Festival de Agrião em Hampshire, em Inglaterra, que marca o início da temporada da hortaliça.

Ao canal televisivo britânico BBC, Glenn Walsh, avisou logo que esperava conquistar um novo troféu este ano, explicando como decorre a competição: quando é dada partida, abre-se o saco de agrião e enfia-se “tudo para dentro da boca". "Depois, o que conta é o tempo mais rápido”, acrescenta. Questionado sobre se gostava do sabor das folhas, o campeão de 58 anos, também apelidado de “Popeye do Agrião”, respondeu que não se importava que fosse “misturado com alguma coisa”.

Todos os anos, cerca de 25 a 30 pessoas participam na inusitada competição em que o objetivo é comer 80 gramas de agrião cru o mais rapidamente possível. E Glenn Walsh detém o recorde: 25 segundos. O festival sem fins lucrativos, que decorre entre este domingo e o próximo dia 26, oferece entretenimento, artesanato e comida. Todo o dinheiro angariado é doado a instituições de caridade, sendo a principal a organização de apoio a crianças com cancro, Abby’s Heroes.

Nos últimos 22 anos, Walsh já competiu com pessoas de todas as partes do mundo. “Uma vez tive uma rádio chinesa lá, acho que eles não perceberam bem o meu sentido de humor, mas pronto”, brincou. Em entrevista a uma rádio local afirmou que faz questão de vencer a competição “sobretudo pela honra”.

A zona de Hampshire tornou-se o centro da indústria do agrião no Reino Unido em 1865, quando a linha ferroviária foi inaugurada, permitindo aos agricultores enviar as folhas para mercados de todo o país. Desde, então é considerada a capital do cultivo de agrião.

Alresford's hosted the Watercress Festival for its 22nd year and has crowned Glenn Walsh the champion of the eating competition! pic.twitter.com/rxfWVg2H5C — Greatest Hits Radio South Coast News (@GHR_SouthCoast) May 17, 2026