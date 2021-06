Bruxelas desaconselha Alemanha a bloquear viagens com Portugal

A Alemanha quer bloquear viagens de e para Portugal devido à prevalência da variante delta no país, mas a Comissão Europeia considera que a medida não está alinhada com as recomendações dos Estados-membros e sugere antes uma quarentena obrigatória.

A Comissão Europeia desaconselhou a Alemanha de banir viagens de e para Portugal, que o país considera como um "zona de variantes". Em vez disso, o país de Angela Merkel deverá impor testagem e quarentena obrigatórias para que esteja alinhado com os restantes Estados-membros.

A Comissão teme que as medidas aplicadas pela Alemanha vão contra a livre circulação europeia que tanto trabalho deu a reconquistar face aos vários surtos europeus de covid-19, e que é agora possível através do Certificado Digital Covid-19 que comprova a imunidade ou ausência de carga viral nos passageiros.

Ainda assim, Berlim passou recentemente a considerar Portugal como "uma zona de variantes" potencialmente perigosa e quer implementar medidas travão para evitar que o vírus, sobretudo a estirpe delta, entre no país e provoque um ressurgimento nos casos de covid.

Segundo um oficial da Comissão citado pela Reuters, as medidas pensadas pela Alemanha "não parecem alinhadas" com as recomendações dos 27 Estados-membros, delineadas para retomar a atividade turística durante o verão.

"A Comissão encoraja os Estados-membros a aplicar as recomendações o mais cedo possível, em particular assegurar a ausência de restrições a pessoas totalmente vacinadas ou recuperadas (…) antes de 1 de julho para garantir que as medidas estão de acordo com o Certificado Digital europeu", explicou um representante da Comissão Europeia em declarações oficiais reproduzidas nas redes sociais do órgão.





We are calling on EU countries to implement our recommendation on coordination of free movement restrictions as soon as possible.



They should ensure the travel exemptions for fully vaccinated and recovered persons, and swiftly progress with the rollout of the #EUCOVIDCertificate pic.twitter.com/gmm3MlbF1J — European Commission (@EU_Commission) June 29, 2021







Berlim tinha já implementado uma quarentena obrigatória de 14 dias para os cidadãos provenientes do Reino Unido a 26 de maio e tem, desde então, feito força para que outros Estados-membros mais dependentes do turismo façam o mesmo face à alta prevalência da variante delta do vírus em Inglaterra.

Portugal fez o mesmo para os cidadãos que não conseguissem mostrar prova de vacinação, enquanto Espanha aplicou medidas para os viajantes britânicos com destino às ilhas Baleares.

Em Portugal, a variante delta é já responsável por 70% dos novos casos detetados na região de Lisboa e Vale do Tejo, um dos principais destinos turísticos e a zona mais afetada pelo vírus nas últimas semanas. No conjunto do país, a variante indiana do vírus causa 55% de todas as infeções, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.