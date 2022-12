Brasil: polícia detém quatro pessoas por tentativa de golpe de estado

Desde que foi anunciada a vitória de Lula da Silva que, na capital do Brasil se têm registados vários desacatos. Presidente toma pose este domingo.

O Brasil foi a votos e Lula da Silva tornou-se no mais recente presidente do país, mas as eleições continuam a causar celeuma. Esta quinta-feira, a polícia brasileira deteve pelo menos quatro pessoas acusadas de tentar executar um golpe de estado.