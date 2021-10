Príncipe William critica turismo espacial. 'Deviam estar a pensar em salvar o planeta'

O príncipe William criticou as viagens turísticas ao espaço e à luta entre bilionários para se afirmarem como operadores turísticos espaciais. O segundo na linha de sucessão ao trono inglês defendeu que as grandes mentes deviam estar focada em resvolver os problemas ambientais da Terra.



A crítica aconteceu durante uma entrevista dada à BBC e que foi para o ar esta quinta-feira. "Precisamos que alguns dos maiores cérebros do mundo se concentrem em tentar reparar este planeta, não a tentar encontrar o próximo local para onde viajar e viver".



Estas declarações foram entendidas como uma crítica à rivalidade entre Jeff Bezos, Elon Musk e Richard Branson, que então entre os mais ricos do mundo e que são rivais na corrida para gerir os voos comerciais para o espaço.