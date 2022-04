Boris Johnson encontra-se com Zelensky em Kiev

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky encontrou-se este sábado com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson em Kiev. A informação foi avançada por um membro do gabinete presidencial ucraniano.



"De momento começou uma visita de Boris Johnson a Kiev com uma reunião com Zelensky", adiantou Andriy Sybiha, vice-diretor do gabinete presidencial.



A embaixada ucraniana no Reino Unido partilhou uma imagem do momento: