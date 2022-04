Abandonados pelo barco, mergulhadores sobreviveram dias no mar da Malásia

Capitão do barco foi detido após acusar drogas no organismo. Jovem de 14 anos não sobreviveu, de acordo com o pai.

Um homem britânico e uma mulher francesa foram resgatados este sábado no mar da Malásia, após terem sido dados como desaparecidos na quarta-feira, 6 de abril. Eram parte de um grupo de quatro pessoas, incluindo a instrutora de mergulho, que ficou no mar após o condutor do barco que os levava ter-se ido embora. O filho do britânico, de 14 anos, morreu, de acordo com o pai. A instrutora foi resgatada na quinta-feira, 7.