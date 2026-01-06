Bolsonaro sofre acidente na cela. Está a ser socorrido por médicos

Mulher do ex-presidente do Brasil só soube do acidente quando foi visitar o marido.
O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, de 70 anos, sofreu um acidente na cela, onde desde 22 de novembro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, e precisou de ser socorrido por médicos na Superintendência da Polícia Federal de Brasília. A informação foi avançada pela mulher dele, Michelle Bolsonaro, pouco antes das 11h30 locais (14h30 em Lisboa).
Segundo Michelle, Bolsonaro caiu da cama enquanto dormia na madrugada desta terça-feira e bateu a cabeça com força. Como a cela fica encerrada e o ex-presidente brasileiro não tem qualquer atendimento durante a noite, só às 9h00 desta terça-feira, 12h00 na capital portuguesa, é que Michelle descobriu o acidente ao ir visitá-lo.
Os médicos do antigo presidente foram imediatamente chamados e desde aí estão na cela com ele e Michelle, mas nada de concreto ainda se sabe sobre o estado do ex-chefe de Estado. Jornalistas que se aglomeram no lado de fora têm visto uma correria dos médicos, indo e voltando dos seus carros para irem buscar objetos, mas nada de concreto foi avançado.
Bolsonaro submeteu-se nos últimos dias de 2025 a quatro procedimentos cirúrgicos em seis dias e pediu para continuar no hospital por mais algum tempo, até se recuperar completamente, mas o pedido foi rejeitado pelo rigoroso juiz Alexandre de Moraes, que o condenou. O magistrado alegou que tudo não passa de manobras do ex-presidente para ficar fora da prisão e até para fugir do país ou se refugiar numa embaixada estrangeira em Brasília e ordenou que Bolsonaro regressasse à prisão logo após os procedimentos.
