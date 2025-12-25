Sábado – Pense por si

Mundo

Cirurgia de ex-presidente Jair Bolsonaro foi "bem-sucedida"

Lusa 18:00
Capa da Sábado Edição 22 a 28 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 22 a 28 de dezembro
As mais lidas

Esta é a primeira vez que o ex-presidente, de 70 anos, sai da prisão desde que foi encarcerado

A cirurgia do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro para correção de duas hérnias inguinais realizada hoje numa clínica de Brasília foi "bem-sucedida", anunciou a mulher, Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro enfrenta pena de 27 anos por crimes
Bolsonaro enfrenta pena de 27 anos por crimes AP Photo/Luis Nova

"Cirurgia bem-sucedida, sem complicações. Agora só temos de esperar que acorde da anestesia", indicou através da rede social Instagram.

Esta é a primeira vez que o ex-presidente, de 70 anos, sai da prisão desde que foi encarcerado, no final de novembro, para cumprir a pena de 27 anos a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

Segundo a família, a operação durou cerca de três horas e meia.

A saída da prisão de Bolsonaro, que está hospitalizado desde quarta-feira, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e assinada pelo juiz Alexandre de Moraes, relator do seu processo, depois de os médicos da Polícia Federal terem confirmado a necessidade da operação.

O juiz determinou que deveria ser garantida a segurança e fiscalização de Bolsonaro 24 horas por dia, com pelo menos dois agentes na porta do quarto no hospital e outras equipas dentro e fora do centro médico.

Alexandre de Moraes também proibiu a entrada no quarto de computadores, telefones, telemóveis, ou qualquer equipamento eletrónico, tendo autorizado a presença da mulher, como acompanhante durante o período em que Bolsonaro permanecer no hospital. Qualquer outra visita deve contar previamente com autorização judicial.

O ex-chefe de Estado, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, sofre há meses de vários problemas de saúde, entre eles vómitos, tonturas e crises de soluços, e já foi submetido a outras cirurgias desde que foi esfaqueado no abdómen durante um comício da campanha eleitoral em 2018.

Bolsonaro, que foi condenado juntamente com vários dos seus aliados por tentativa de derrubar o sistema democrático brasileiro após a sua derrota nas eleições de 2022, nega qualquer irregularidade.

Hoje, antes da cirurgia, o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, disse aos jornalistas que o pai tinha escrito uma carta a confirmar que o tinha nomeado como candidato presidencial do seu Partido Liberal nas eleições do próximo ano.

Flávio Bolsonaro já tinha anunciado a 05 de dezembro que iria desafiar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula procura um quarto mandato não consecutivo.

Tópicos Eleições Hospitais Prisão Cirurgia Jair Bolsonaro Luiz Inácio Lula da Silva Flávio Bolsonaro Partido Liberal Brasil Brasília
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Variações Presidenciais 

Foi o facto de se sentir zangado com a atitude da primeira figura do estado, que impulsionou Henrique Gouveia e Melo a se candidatar ao cargo de quem o pôs furioso.

Menu shortcuts

Cirurgia de ex-presidente Jair Bolsonaro foi "bem-sucedida"