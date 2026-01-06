Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Um choque em cadeia com pelo menos 100 veículos - entre carros, camiões e autocarros - fez dois mortos e entre 50 e 70 feridos, na A63, em Landes, entre Bordéus e Espanha, esta terça-feira. O CM sabe que pelo menos um dos autocarros é da FlixBus e tem matrícula portuguesa.



Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos DR

De acordo com a France TV, um dos mortos é o motorista de um autocarro e o outro o motorista de um camião, que terá saído do veículo e foi atropelado. Há ainda três pessoas com ferimentos graves.

Um dos autocarros tinha duas pessoas e outro transportava cerca de 59, segundo o ActuLandes.