Entre 50 e 70 pessoas ficaram feridas no acidente.
Um choque em cadeia com pelo menos 100 veículos - entre carros, camiões e autocarros - fez dois mortos e entre 50 e 70 feridos, na A63, em Landes, entre Bordéus e Espanha, esta terça-feira. O CM sabe que pelo menos um dos autocarros é da FlixBus e tem matrícula portuguesa.
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos DR
De acordo com a France TV, um dos mortos é o motorista de um autocarro e o outro o motorista de um camião, que terá saído do veículo e foi atropelado. Há ainda três pessoas com ferimentos graves.
Um dos autocarros tinha duas pessoas e outro transportava cerca de 59, segundo o ActuLandes.
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
O acidente ocorreu pelas 7h00. O socorro está a ser dificultado pelas baixas temperaturas, que estão abaixo dos zeros graus, e pelo gelo no pavimento. Um socorrista diz que "está tão congelado e com tanto gelo que mal se consegue ficar de pé na estrada". A autoestrada está cortada em ambos os sentidos. Três helicópteros da Segurança Civil de Bordeaux, Pau e Bayonne estão no local, segundo a France Info.
Tudo demora tempo. Tudo custa muito dinheiro. Tudo é disperso pelo território e por centenas, senão mesmo milhares de agentes, entre Estado, autarquias e privados, que tornam qualquer processo de transformação ainda mais lento e custoso.
Só é instaurado inquérito se da notícia, ainda que anónima, constarem factos concretos, minimamente delimitados no tempo, no espaço, nos protagonistas e na conduta, que permitam extrair indícios da prática de um crime.
As redes estão preparadas para alavancar o óbvio: emoção, contradição, discussão. O que nos provoca raiva ou indignação ganha uma força que a mesma história, contada de outra forma, não consegue alcançar. E, por isso, se queremos, realmente, fazer por mudar, o digital ajuda mas não chega.