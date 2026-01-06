Sábado – Pense por si

Mundo

Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos

Correio da Manhã 13:57
As mais lidas

Entre 50 e 70 pessoas ficaram feridas no acidente.

Um choque em cadeia com pelo menos 100 veículos - entre carros, camiões e autocarros - fez dois mortos e entre 50 e 70 feridos, na A63, em Landes, entre Bordéus e Espanha, esta terça-feira. O CM sabe que pelo menos um dos autocarros é da FlixBus e tem matrícula portuguesa.

Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos DR

De acordo com a France TV, um dos mortos é o motorista de um autocarro e o outro o motorista de um camião, que terá saído do veículo e foi atropelado. Há ainda três pessoas com ferimentos graves.

Um dos autocarros tinha duas pessoas e outro transportava cerca de 59, segundo o ActuLandes.

Choque em cadeia com pelo menos 100 veículos em França
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Choque em cadeia com pelo menos 100 veículos em França
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos

O acidente ocorreu pelas 7h00. O socorro está a ser dificultado pelas baixas temperaturas, que estão abaixo dos zeros graus, e pelo gelo no pavimento. Um socorrista diz que "está tão congelado e com tanto gelo que mal se consegue ficar de pé na estrada". A autoestrada está cortada em ambos os sentidos. Três helicópteros da Segurança Civil de Bordeaux, Pau e Bayonne estão no local, segundo a France Info.

Tópicos Acidente rodoviário Transportes Desastres acidentes e emergências Acidente (geral) França Bordéus Landes Espanha France Télévisions France Info
Investigação
Opinião Ver mais
Paula Cordeiro
Paula Cordeiro
Urbanista

Uma certa e insustentável inocência

As redes estão preparadas para alavancar o óbvio: emoção, contradição, discussão. O que nos provoca raiva ou indignação ganha uma força que a mesma história, contada de outra forma, não consegue alcançar. E, por isso, se queremos, realmente, fazer por mudar, o digital ajuda mas não chega.

Menu shortcuts

Autocarro português envolvido em choque em cadeia com 100 viaturas em França. Há dois mortos