Os moradores de Scheveningen e Duindorp em Haia, Holanda, competem anualmente para criar a maior fogueira de celebração do Ano Novo. Mas na entrada em 2019, causaram o caos. O fogo na praia de Scheveningen tinha quase 46 metros de altura, e provocou vários focos de incêndio na zona. Nem as roupas e cabelos de membros da multidão que assistiam às festas escaparam.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">WATCH: Several "firenadoes" moved across a beach in a Dutch seaside resort town after a New Year's Eve bonfire burned out of control. <a href="https://t.co/W9O6HqpUYc">https://t.co/W9O6HqpUYc</a> <a href="https://t.co/AydKozc0Q6">pic.twitter.com/AydKozc0Q6</a></p>— CBS News (@CBSNews) <a href="https://twitter.com/CBSNews/status/1080297701286309888?ref_src=twsrc%5Etfw">2 de janeiro de 2019</a></blockquote>

A dimensão do fogo criou ainda tornados na praia. Durante horas, os bombeiros lutaram para controlar as chamas, depois de uma intervenção da polícia para afastar as multidões do perigo. Algumas estruturas acabaram queimadas, enquanto outras foram molhadas para evitar que ardessem.

Entre as 18 horas de 31 de Dezembro e as 2 horas de dia 1 de Janeiro, os bombeiros receberam 3.150 chamadas.