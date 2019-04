Uma tempestade que caiu sobre o Rio de Janeiro, no Brasil, na noite desta segunda-feira causou três mortos. Temporal causou enxurradas e chuva alagou ruas, derrubou árvores e destruiu carros em vários bairros da cidade brasileira. Para esta terça-feira está prevista mais chuva.

A Polícia Militar brasileira confirmou que duas mulheres morreram, ao início da madrugada desta terça-feira, devido a um deslizamento de terra onde várias pessoas ficaram soterradas na zona de Morro da Babilónia. Um homem está ainda desaparecido no local.

A primeira morte foi registada no Sul do Rio de Janeiro, na Gávea. Um homem de 30 anos terá ficado encurralado debaixo de um carro, desconhecendo-se as causas da morte. Testemunhas relataram à Globo que o indivíduo terá morrido afogado depois de cair da sua mota, tendo sido arrastado pela água.

Em apenas quatro horas, choveu mais no Rio de Janeiro como nos dias 6 e 7 de fevereiro, quando seis pessoas morreram também num temporal. O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil prevê mais chuvas fortes com trovoadas para esta terça-feira e a autarquia do Rio de Janeiro recomendou à população que apenas se desloque "em caso de extrema necessidade", decretando estado de crise – o mais alto na escala de emergência brasileira.