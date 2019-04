Autoridades revelaram, esta quinta-feira, o primeiro relatório sobre a queda do aparelho no dia 10 de março. As 157 vítimas (149 passageiros e oito tripulantes) eram provenientes de 35 países.

A queda do do Boeing 737-8 MAX da Ethiopian Airlines que partiu da capital etíope, Adis Abeba, e que tinha destino a capital do Quénia, Nairobi, não pôde ser evitada pela tripulação, que cumpriu "todos os procedimentos recomendados". O primeiro relatório sobre a queda do aparelho foi divulgado, esta quinta-feira, pelo ministro dos Transportes etíope, Dagmawit Moges, e avança que o acidente terá sido provocado pelo piloto automático. O sistema assumiu, erradamente, que o avião estava a subir demasiado rápido.



De acordo com a ABC News, o piloto automático colocou o Boeing 737 Max 8 em trajetória descendente acelerada, que o piloto conseguiu evitar. Mas o processo voltou a repetir-se e o aparelho acabou por cair.



No Twitter, a Ethiopian Airlines garantiu que vai continuar a cooperar com a investigação. "Estamos muito orgulhosos dos nossos pilotos", garantiu o CEO da companhia.



As 157 vítimas (149 passageiros e oito tripulantes) eram provenientes de 35 países, alguns do continente africano, mas também vários da Europa, como Itália, França, Reino Unido, Alemanha ou Espanha. O acidente com o avião da Ethiopian Airlines terá ocorrido às 8h44 (horas locais), cerca de seis minutos após a descolagem do aeroporto da capital da Etiópia, altura em que o aparelho desapareceu dos radares.

O acidente de 10 de março ocorreu cerca de cinco meses depois de um outro Boeing 737-8 MAX da companhia Lion Air ter caído na Indonésia cerca de 12 minutos após a descolagem e por causa de falhas técnicas, de acordo com os dados recolhidos de uma das caixas negras do aparelho. O acidente ocorrido em outubro de 2018 provocou a morte de 189 pessoas.



Com Mariana Branco