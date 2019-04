Militares confundiram carro onde família seguia com o de criminosos que haviam atacado as autoridades. Homem de 51 anos morreu na sequência dos disparos.

Militares do exército brasileiro que faziam uma operação de trânsito no Rio de Janeiro mataram, no domingo, um homem de 51 anos no bairro de Guadalupe. Exército terá disparado mais de 80 tiros contra o carro em que Evaldo Rosa seguia com a família. O seu sogro foi também atingido e hospitalizado e uma outra pessoa, que passava na rua, foi também ferida por um tiro.

No carro seguiam ainda a mulher de Evaldo, o filho de sete anos e uma amiga do casal, que fugiram do veículo e escaparam ilesos apesar de terem sido também alvejados pelos militares. Segundo os militares, o carro foi confundido com o de criminosos que haviam atacado as autoridades mas testemunhas desmentem esta versão.

O caso está agora sob investigação da Polícia Judiciária Militar, com a supervisão do Ministério Público Militar do Brasil. "Tudo indica que os militares realmente confundiram o carro com um veículo de bandidos. Mas este veículo era de uma família. Não foi encontrada nenhuma arma dentro no carro. Todos os elementos determinaram que tratava-se de uma família normal que terminou sendo vítima dos militares", afirmou o delegado responsável, Leonardo Salgado.

O comando militar do Rio de Janeiro começou por confirmar que a patrulha agiu corretamente e impediu a Polícia de prender ou interrogar os militares, mas esta segunda-feira anunciou detenção de dez indivíduos envolvidos nos disparos.