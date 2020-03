O casal Bill e Melinda Gates encomendou 15 mil moléculas medicinais que serão usadas para testar uma potencial cura para o coronavírus (COVID-19) num laboratório belga. De acordo com o jornal The Guardian , as moléculas (provenientes do instituto de investigação Scripps, Califórnia) serão enviadas para o Instituto de Investigação Medicinal de Rega, em Leuven. As amostras terapêuticas são usadas em tratamentos antivirais."A Fundação Bill & Melinda Gates espera encontrar uma ou mais moléculas entre as 15 mil substancias que possa inibir o novo coronavírus. Vamos ver no que é que isto dá. Saberemos os resultados uma ou duas semanas depois de recebermos o carregamento", explicou Johan Neyts, investigador em Leuven, em declarações ao jornal De Standaard.Neyts explicou ainda que Bill & Melinda Gates pagou "algumas dezenas de milhares de euros". "Isso não é nada comparado com o custo de desenhar e colocar no mercado um medicamento do nada", acrescentou.O mesmo investigador acrescenta ainda que, apesar de não acreditar em milagres, qualquer sinal de inibição do COVID-19 iria ser considerado um avanço significativo. "Só um pequeno avanço é bom."