Hu e Armanda, as idosas de 98 e 81 anos que venceram o coronavírus

Mais de três mil pessoas já morreram devido à epidemia do novo coronavírus. Estudos prévios sugerem que a gravidade do vírus está associada à idade, com os mais idosos a registarem taxas de mortalidade de 14,8% em pessoas com mais de 80 anos - muito por causa da debilidade do sistema imunitário e da maior existência de doenças crónicas.Mas uma mulher chinesa de 98 anos em Wuhan, epicentro da doença, desafiou as probabilidades, curando-se e tornando-se a pessoa mais velha do mundo a sobriver da doença mortal. Hu, contraiu o vírus no passado mês e foi tratada no Hospital de Leishenshan, construído especificamente para combater o Covid-19.

De acordo com a agência chinesa Xinhua, Hu esteve em situação crítica com 40ºC de febre mas, após tratamentos através de medicação anti-viral, recuperou favoravelmente. Desde o passado domingo, já quase 200 pacientes confirmados com coronavírus foram libertados pelo hospital em Wuhan.



Armanda, a "avó de ferro"



Em Itália, uma idosa de 81 anos virou notícia após ter derrotado o coronavírus em apenas uma semana. Armanda Bottini Campolunghi já é chamada de "avó de ferro" na região de Pavia, no norte do país, que já se preparava para o pior quando soube que tinha a doença.



"Quando os médicos nos disseram que o resultado era positivo para coronavírus, começámos a preparar-nos para o pior. Ao ouvir tudo o que é dito sobre esse vírus e a ler os jornais, ficámos muito preocupados e chegámos a pensar que seria impossível que ela recuperasse", conta o neto Mattia, ao jornal italiano Il Giorno.



Mas tratamentos essencialmente compostos por medicamentos anti-virais rapidamente mudaram a situação de Armanda, que em menos de uma semana já não apresentava sintomas do novo coronavírus. Um teste negativo confirmou a sua recuperação, surpreendendo os próprios médicos.



A idosa está ainda em observação, apesar de lhe ter dito no domingo passado que já estaria em condição de voltar à sua casa.