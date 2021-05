Gates: O casal multimilionário que deixou de ser exemplar

"Depois de um grande período de reflexão e de muito trabalho na nossa relação, decidimos acabar com o nosso casamento", escreveu Bill Gates no Twitter.



Em seguida, acrescentou: "Ao longo dos últimos 27 anos, criámos três filhos incríveis e construímos uma fundação que luta no mundo inteiro para permitir a todas as pessoas terem vidas saudáveis e produtivas."



Considerado o casal mais influente do mundo, hoje com uma fortuna avaliada em 130,5 mil milhões de dólares (cerca de 113 mil milhões de euros), gerem juntos uma empresa filantrópica com o seu nome que já doou mais de 49,8 mil milhões de dólares para causas humanitárias.