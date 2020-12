Bill Gates, covid e 2021: há duas boas notícias e uma má

O milionário Bill Gates foi uma das vozes mais escutadas em 2020 por causa da pandemia de covid-19, especialmente depois de ter sido uma das vozes que já, em 2015, tinha alertado para a possibilidade de um vírus poder lançar o caos. Agora, no seu site pessoal, deixa as suas previsões para 2021 e isso, naturalmente, acaba por ser notícia.Para o próximo ano, o fundador da Microsoft deixa duas boas notícias e uma má. Num tom positivo, lembra que nunca a humanidade tinha conseguido produzir uma vacina em menos de um ano. "Estou maravilhado", reconhece no texto."Em circunstâncias normais criar uma vacina pode levar 10 anos. Desta vez, várias vacinas foram criadas em menos de um ano." Bill Gates, através da sua fundação - Bill & Melinda Gates -, foi um dos financiadores de investigações para a criação de vacinas contra a covid-19.Apesar desta boa notícia, "ainda não estamos safos", escreve no texto Estes avanços vão fazer 2021 melhor que 2020 . A má notícia é que: "Os modelos computacionais sugerem que a pandemia pode piorar ao longo do próximo mês, ou no seguinte." O magnata lembra que precisamos ainda de aprender mais sobre a nova variante do vírus que parece transmitir-se de forma mais rápida, embora não seja mais letal.No entanto, existem duas boas notícias que fazem prever que o próximo ano será melhor. "Uma, é de que máscaras, distância social, e outras intervenções conseguem abrandar a transmissão do vírus e podem salvar vida, enquanto as vacinas estão a ser distribuídas. A outra razão para estar otimista é de que na primavera de 2021, as vacinas e tratamentos vão começar a atingir uma escala suficiente para terem um impacto global."Embora, Bill Gates lembrem que ainda vão ser precisas "algumas restrições", é expectável que o número de mortes e de casos comece a baixar bastante - "pelo menos, nos países mais ricos - e a vida vai voltar a ser mais próxima do normal do que é agora".A cooperação entre todos os países para derrotar a covid-19, é também um dos pontos que Gates assinala como positivos para o ano que se avizinha. "Acredito que o mundo tem também uma oportunidade para tomar medidas concretas em relação a outro dos grandes desafios do nosso tempo: alterações climáticas", escreveu, antecipando a conferência das Nações Unidas, marcada para Glasglow. A primeira desde a assinatura do Acordo de Paris, em 2015."Daqui a um ano, acredito que vamos ser capazes de olhar para trás e dizer que 2021 foi melhor do que 2020. A melhoria pode não ser tremenda, mas vai ser visível, um passo em frente para todas as pessoas do mundo."