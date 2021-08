O Afeganistão visto pelos militares portugueses que lá estiveram

"Quando fazíamos patrulhas no exterior do aeroporto, víamos crianças a brincar nos campos. As famílias iam para os terrenos agrícolas de manhã cedo, e lembro-me de ver rapazes a brincar com raparigas. Pensava que antes, elas, a partir dos onze, doze anos tapavam-se e não podiam sair de casa. Estava ali uma imagem simples, que há uns anos não podia ser", recorda à SÁBADO o major Daniel Carvalho Gomes, que esteve no Afeganistão entre agosto de 2020 e janeiro de 2021. "Agora, não sei..."



O major Carvalho Gomes comandou a 5ª Força de Reação Rápida do aeroporto de Cabul, de onde centenas de afegãos tentaram sair do país após a tomada da capital pelos talibã. Na zona do aeroporto civil, uma multidão encheu a pista e agarrou-se a aviões e, ao ver as imagens, o major pensou em como era "possível" a falha de segurança no aeroporto. "Nota-se que aquilo é uma reação pura, de desespero. Senti tristeza porque tentamos colocar-nos do lado de lá. Ver as pessoas a passar os filhos por cima do muro, do género 'não me levem a mim mas levem o meu filho', ainda por cima sendo pai... Senti desgosto."





A sua força estava integrada no batalhão turco e era acionada em momentos fulcrais de segurança no aeroporto militar (North Hamid Karzai International Airport). Uma das suas tarefas era acompanhar o corpo médico da NATO ali sediado, que prestava à população cuidados a que não havia acesso na capital afegã. "Fosse um militar com um ataque cardíaco, ou uma criança atropelada que precisasse de cirurgia. Era rotineiro. Passávamos com uma ambulância nossa, eles tinham umas sem condições nenhumas."