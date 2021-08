Mulher que está no aeroporto de Cabul relata através das redes sociais o que está a viver. As crianças dormem em malas de viagem, não tomam banho e têm de poupar a comida e a água.

Relatos do aeroporto de Cabul: dormem "nas pedras e no lixo" e há quatro casas de banho para milhares de pessoas

Através do Instagram, uma mulher que está no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, mostra como tem passado os últimos dias. Ao lado do marido e da filha, uma bebé de meses, esta mulher espera pelo momento em que poderá sair do único local que não está sob o domínio dos talibã para aterrar noutro país.

"Os militares da marinha estão aqui a fazer o melhor que podem com o que lhe dão, mas não é suficiente", escreveu esta mulher no Instagram. Falta água, falta comida e falta também abrigo.



As pessoas que querem sair do Afeganistão começaram a chegar ao aeroporto de Cabul há uma semana e as condições em que esperam são agora descritas por esta mulher. Não há eletricidade e, por isso, tal como descreve, usa o telemóvel de outras pessoas, por tempo limitado.