O barco alemão Alan Kurdi está a deslocar-se para a ilha italiana de Lampedusa com 65 migrantes a bordo, apesar da proibição de Itália e do conflito gerado pela chegada a esse porto do Sea Watch 3.

"A ilha italiana é o porto europeu mais próximo. A partir de lá, os resgatados podem ser levados para um local seguro e assim o exige o direito internacional", disse, num comunicado, a Organização Não-Governamental (ONG) See Eye, à qual pertence a embarcação.