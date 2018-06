O Comité Executivo do Banco Mundial aprovou, na quinta-feira, um financiamento de 50 milhões de dólares (43 milhões de euros) a um projecto de prestação de serviços de saúde para a minoria rohingya refugiada no Bangladesh."Este é o primeiro de uma série [de apoios] que pode atingir um total de 480 milhões de dólares", sublinhou em comunicado a instituição.O donativo irá "ajudar os rohingya a receberem cuidados de saúde e nutrição para recém-nascidos, crianças, adolescentes", informou o Banco Mundial, que prevê também o apoio no acesso à educação, água potável e saneamento."Estamos profundamente comovidos com o sofrimento dos rohingya e estamos dispostos a ajudá-los até que possam regressar de forma segura, voluntária e digna ao seu país", acrescentaram."Também continuamos a ajudar o povo de Bangladesh e a outras comunidades que (...) revelam uma grande generosidade em hospedar estes refugiados ", garantiu o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, citado no texto.O Myanmar (antiga Birmânia), de maioria budista, não reconhece a cidadania aos rohingya, muçulmanos, e submete-os desde há décadas a todo o tipo de discriminações, incluindo restrições à liberdade de movimentos e de acesso ao mercado de trabalho.O êxodo dos rohingyas teve início em meados de Agosto do ano passado, quando foi lançada uma operação militar do exército birmanês contra o movimento rebelde Exército de Salvação do Estado Rohingya, devido a ataques da rebelião a postos militares e policiais.Perto de 700 mil rohingyas estão refugiados no território do Bangladesh.