Na quinta-feira, cinco pessoas morreram na sequência de um tiroteio na redacção do jornal Capital Gazette, em Annapolis, capital do Estado norte-americano de Maryland. Um homem entrou no edifício com uma caçadeira e granadas de fumo. Foi detido pelas autoridades e justificou o crime com conflitos judiciais que mantinha com o jornal.



No final do dia, o jornal Capital Gazette garantiu que iria estar nas bancas na manhã desta sexta-feira, com uma capa onde surgem as cinco vítimas mortais. "Sim, vamos publicar o jornal amanhã", escreveu a publicação através do Twitter.



Quem são as vítimas?

Wendi Winters, Rebecca Smith, Robert Hiaasen, Gerald Fishman e John McNamara perderam as vidas no tiroteio.



Rob Hiassen, director-adjunto do jornal, de 59 anos, foi uma das vítimas mortais. Através do Facebook, o irmão de Robert Hiaasen, o escritor Carl Hiaasen, deixou uma homenagem a "uma das pessoas mais gentis e divertidas que conhecia". Antes de se tornar director-adjunto, em 2010, Hiaasen passou pelo Baltimore Sun, The Palm Beach Post e foi ainda apresentador de televisão e locutor de rádio.



"Estou devastado e de coração partido por confirmar a perda do meu maravilhoso irmão Rob hoje no tiroteio ao jornal de Annapolia, Capital Gazette. O Rob era editor e colunista no jornal, e uma das pessoas mais gentis e divertidas que alguma vez conheci. Ele passou a toda a sua talentosa carreira como jornalista, e acreditava profundamente na missão de servir o direito do público saber as notícias", escreveu Carl Hiassen.







Em homenagens pelas redes sociais e em entrevistas, várias pessoas falaram sobre as vítimas do tiroteio. Gerald Fischman, editor, trabalhava no jornal há mais de 25 anos e era um "editor perfeito", garantiu Thomas Marquardt, que esteve a dirigir o jornal durante mais de 30 anos, ao The New York Times. "Não me lembro uma vez em que tenha sido preciso corrigir alguma coisa que ele tenha escrito num editorial".



Wendi Winters, de 65 anos, trabalhou como freelancer até se tornar jornalista no Capital Gazette. Passou 12 anos "a fazer o seu caminho até à redacção", revela o The Guardian.



John McNamara, jornalista e escritor de 55 anos, era "versátil e uma fantástica pessoa".

Rebecca Smith, a quinta vítima mortal do tiroteio, tinha 34 anos e trabalhava no departamento comercial. Era "atenciosa" e estava sempre "pronta a ajudar".





Jarrod Ramos Foto: Reuters

Na quinta-feira, Jarrod Ramos, de 38 anos, entrou no edifício do jornal Capital Gazette com uma caçadeira e granadas de fumo. À entrada na redacção abriu fogo - além das cinco pessoas que morreram várias ficaram feridas. Foi detido pelas autoridades e justificou o crime com conflitos judiciais que mantinha com o jornal.



Na origem do ataque estará um processo de difamação que Ramos interpôs em 2012 contra o antigo colunista e chefe de redacção do jornal, Eric Hatley, e contra o então director e publisher do Capital Gazette, Thomas Marquardt. Além dos processos em tribunal, Jarrod Ramos iniciou uma campanha contra o jornal nas redes sociais.



Em causa estava um artigo publicado no The Capital, em Julho de 2011, com o título "Jarrod quer ser seu amigo" - e falava sobre o assédio de Jarrod a uma mulher no Facebook durante cerca de um ano. Segundo o artigo do jornal, o homem declarou-se culpado no processo, tendo sido condenado a 18 meses de liberdade condicional.