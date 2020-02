A carregar o vídeo ...

Lu, uma agricultora residente na província chinesa de Hubei - onde se localiza a cidade de Wuhan -, tentou desesperadamente atravessar uma ponte que liga a região à vizinha Jiangxi, para que a sua filha, que sofre de leucemia, pudesse ser tratada.A chinesa vê a sua intenção ser negada uma vez que a ponte se encontra fechada devido ao período de quarententa imposto em Hubei, na sequência do surto de coronavírus que já matou mais de 300 pessoas e infetou mais de 10 mil."A minha filha precisa de ir ao hospital em Jiujiang. Ela precisa de ser tratada. Eles não nos deixam passar", disse Lu em lágrimas à polícia enquanto a filha Hu Ping, 26 anos, está sentada no chão enrolada num cobertor."Por favor, deixem passar a minha filha. Eu não preciso de ir...por favor, deixem a minha filha passar. Tudo o que eu quero é salvar a vida dela", implorava a mulher às autoridades, enquanto os seus pedidos de ajuda pareciam ser abafados por um altifalalante que reproduzia uma mensagem pré-gravada a informar da proibição de ir a Jiujiang.Em declarações à agência Reuters, Lu explicou que nenhum hospital da região de Hubei estava preparado para realizar os tratamentos que a jovem precisa para fazer a segunda ronda de quimioterapia. Geralmente, Ju era assistida em Wuhan, que agora está sem capacidade devido aos milhares de pacientes infetados com coronavírus à espera de tratamento.Cerca de uma hora depois de a agência Reuters ter estado no local a ouvir as declarações da mulher desesperada, Lu e a filha foram autorizadas a passar a fronteira e os postos de controlo.