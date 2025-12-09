Avião militar com sete pessoas a bordo despenha-se a nordeste de Moscovo

Sábado – Pense por si

Até ao momento, não há informações sobre mortos ou feridos.

Um avião militar com sete pessoas a bordo despenhou-se, esta terça-feira, a nordeste de Moscovo, em Ivanovo.  

Até ao momento, não há informações sobre mortos ou feridos.

  Segundo a agência noticosa russa Tass, a queda ocorreu durante um voo de teste.   

