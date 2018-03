"Pedimos à comunidade para que esteja especialmente vigilante e tome atenção a qualquer pacote suspeito. Como houve formas diferentes de accionar os engenhos, queremos divulgar a informação o mais rapidamente possível", disseram as autoridades texanas.

Os dois homens que ficaram feridos este domingo têm cerca de 20 anos e sofreram ferimentos não-letais, tendo sido levados para o hospital para receberem tratamento. As vítimas da explosão foram surpreendidos por uma explosão na berma da estrada em que passeavam, informou a polícia local.As autoridades descobriram um fio que que quando tocado desencadeava a explosão, não sendo ainda certo se terão sido os dois homens que o terão accionado acidentalmente, ou se terá sido um terceiro a puxar o fio. Apesar de esta explosão ser a quarta na cidade, é a primeira que recorre a um engenho deste tipo. As outras bombas foram deixadas à entrada de casa das vítimas e explodiam quando eram levantadas.Segundo informou a polícia, há fortes possibilidades de as explosões estarem conectadas entre si, mas as respostas carecem ainda da análise de provas que serão recolhidas ao longo da manhã desta segunda-feira. Alguns agentes do FBI estão no local a acompanhar a investigação.As autoridades ainda não apresentaram nenhuma teoria sobre o que terá motivado à colocação de bombas no local. "Não vamos perceber nenhuma mensagem até que o suspeito, ou suspeitos, tentem comunicar connosco e explicar-nos o que querem dizer", disseram as autoridades que estão a investigar os casos como se fossem crimes de ódio - motivados pela origem das vítimas.Desde que surgiram os primeiros avisos, as autoridades já receberam mais de 700 chamadas relacionadas com pacotes estranhos recebidos por civis.