Mark Conditt, suspeito de ter executado uma série de bombardeamentos no Texas, gravou um vídeo onde dava detalhe sobre as bombas que terá colocado na cidade.





Antes de tirar a sua própria vida, o suspeito de ter plantado diversas bombas em Austin, Texas, que resultaram na morte de várias pessoas, gravou um vídeo onde confessava ser o autor dos ataques.



O chefe da polícia de Austin disse que, antes de fazer explodir uma bomba dentro do seu próprio carro, Mark Conditt gravou um vídeo de 25 minutos em que descrevia as diferenças entre os diferentes engenhos explosivos. "Eu consideraria isto como uma confissão", disse Brian Manley em declarações aos jornalistas, acrescentando que será impossível "alguma vez racionalizar o que levou o suspeito a fazer o que fez", revelando que não há uma única referência a "terrorismo ou sequer a ódio".



"Isto é um grito de ajuda de um jovem muito perturbado a falar dos desafios da sua vida pessoal que o levara a este ponto", disse o agente sobre o vídeo que as autoridades não têm qualquer intenção de divulgar, mas que, segundo o agente, mostrava intenções de levar a cabo mais ataques.



Conditt terá sido responsável por cinco explosões na capital do Texas que resultaram na morte de duas pessoas e feriram outras cinco. Foi ainda encontrado um outro dispositivo no aeroporto de Austin, mas que não chegou a detonar. A sexta explosão resultou na morte, intencional, de Conditt.



O homem terá detonado a bomba quando avistou uma equipa de intervenção que vinha em sua busca.



A família divulgou um comunicado onde informava não "fazer ideia da escuridão em que Mark devia estar". A família foi protegida por segurança durante os últimos dias. As autoridades já informaram que nenhum membro da família é de momento suspeito de ser cúmplice do jovem.





A primeira vítima mortal verificou-se a 2 de Março. Chamava-se Anthony Stephan House e tinha 39 anos. Draylen Mason, de 17 anos, foi a segunda vítima de uma bomba, na passada segunda-feira, dia 12. A terceira bomba explodiu horas depois, à entrada da casa de uma mulher latina de 75 anos cuja identidade, segundo a Reuters, não foi revelada.



As autoridades ainda não apresentaram nenhuma teoria sobre o que terá motivado à colocação de bombas no local. "Não vamos perceber nenhuma mensagem até que o suspeito, ou suspeitos, tentem comunicar connosco e explicar-nos o que querem dizer", disseram as autoridades que estão a investigar os casos como se fossem crimes de ódio - motivados pela origem das vítimas.



Desde que surgiram os primeiros avisos, as autoridades já receberam mais de 700 chamadas relacionadas com pacotes estranhos recebidos por civis.