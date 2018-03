A ministra dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, afirmou que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, "deu a sua palavra" quanto a uma desnuclearização do país, uma das condições principais para uma reunião com Donald Trump em Maio.

A Coreia do Norte ainda não confirmou os planos da reunião e o local do encontro ainda não é conhecido mas Trump terá concordado em juntar-se à mesa com a Coreia do Norte. O plano de reunião acontece depois de oficiais da Coreia do Norte terem declarado que estavam dispostos a descartar armas nucleares e interromper testes militares.

A ministra sul-coreana desafiou a Coreia do Norte a "indicar em termos claros a sua promessa de desnuclearização" e afirmou que Kim veiculou esse compromisso. Ao programa Face the Nation, da americana CBS, Kang garantiu que Kim Jong-un "deu a sua palavra" e que "é a primeira vez que ouviu palavras vindas directamente" do líder da Coreia do Norte.

Entretanto na Finlândia, estão reunidos diplomatas das duas Coreias e dos Estados Unidos da América para reuniões de maneira a preparar a conferência entre Trump e Kim. O representante norte-coreano para os assuntos estrangeiros, Choe Kang-il, irá encontrar-se com Kathleen Stephens, uma diplomata norte-americana reformada.

No início do mês, Donald Trump surpreendeu muitos ao aceitar encontrar-se com Kim Jong-un depois de meses de tensões sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. A sua resposta desencadeou uma procura por uma data razoável aos dois líderes para uma reunião histórica.

O encontro na Finlândia acontece depois de três dias de conversações entre oficiais norte-coreanos e suecos em Estocolmo, também com o intuito de preparar a reunião entre os representantes máximos dos Estados Unidos e Coreia do Norte.