Morreram 11 pessoas no massacre numa sinagoga em Pittsburgh, Pensilvânia. Entre vários crimes federais, o autor foi acusado de obstrução à crença religiosa e uso de armas de fogo.

O autor do massacre numa sinagoga em Pittsburgh, Pensilvânia, no sábado, em que morreram 11 pessoas, foi acusado de 29 crimes federais, entre eles a obstrução à crença religiosa e uso de armas de fogo.



De acordo com o Departamento Federal de Justiça do Distrito Oeste da Pensilvânia, Rob Bowers foi acusado de 11 crimes de obstrução da crença religiosa e outros tantos relativos ao uso de armas de fogo para cometer assassinatos.



Rob Bowers foi detido após disparar de forma indiscriminada contra as pessoas que estavam na sinagoga enquanto gritava que todos os judeus deviam morrer.



Onze pessoas morreram e seis ficaram feridas no tiroteio de hoje numa sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos, segundo o balanço oficial das autoridades.



Relatos da imprensa dão conta de que o suspeito terá divulgado mensagens antissemitas nas redes sociais pouco tempo antes do ataque.



Este incidente acontece numa altura em que as autoridades norte-americanas estão a investigar o envio de vários pacotes suspeitos, potencialmente armadilhados, a várias personalidades democratas e críticas da administração Trump.



Estas duas situações estão a acontecer a cerca de duas semanas da realização das eleições intercalares norte-americanas, agendadas para 06 de novembro e que vão determinar a futura composição do Congresso.