Pawel Adamowicz encontra-se em estado grave. É presidente da câmara de Gdansk desde 1998.

Pawel Adamowicz, presidente da câmara de Gdansk, na Polónia, encontra-se em estado grave após ter sido esfaqueado em palco, durante um evento de caridade. O autarca foi atacado com um instrumento afiado durante um evento organizado pela Grande Orquestra da Caridade de Natal, a maior instituição de caridade da Polónia.



Joachim Brudzinski, o ministro do Interior polaco, considerou o sucedido um "ato de barbárie inexplicável". Foi detido um suspeito. O homem gritou que foi detido durante o governo da Plataforma Cívica, o partido a que Adamowicz pertencia, apesar de ser inocente.



Donald Tusk, antigo primeiro-ministro da Polónia, escreveu no Twitter: "Vamos todos rezar pelo presidente Adamowicz. Pawel, estamos contigo." Tusk fundou a Plataforma Cívica com Adamowicz.



Desde 1998 que a vítima é autarca de Gdansk. É considerado progressista e apoia os direitos LGBT e as minorias, de acordo com o Washington Post.