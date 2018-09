Ataque suicida em pavilhão desportivo mata pelo menos quatro no Afeganistão

Pelo menos quatro pessoas morreram e 18 ficaram esta quarta-feira feridas depois de um bombista suicida se fazer explodir num pavilhão desportivo em Cabul, no Afeganistão, indicaram responsáveis.

O ataque surgiu num bairro xiita da capital do Afeganistão, segundo um porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish.

Até ao momento, o atentado não foi reivindicado, mas o grupo extremista Estado Islâmico (EI) já reivindicou outros ataques contra xiitas.